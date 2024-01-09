Уокер – об Анкалаеве: «Мне жалко его. Он грязно дерется»

Джонни Уокер раскритиковал Магомеда Анкалаева из-за грязного боевого стиля.

«Мне жалко своего оппонента. Он бьется грязно, пробил запрещенное колено. Я расстроен последним боем, но в 2024-м привезу пояс домой», – заявил боец UFC Джонни Уокер.

Напомним, что поединок Уокера и Магомеда Анкалаева возглавит первый турнир UFC в 2024 году, который состоится в ночь на 15 января в Лас-Вегасе (США).

Уокер хочет драться с Перейрой после победы над Анкалаевым: «Я готов»

Анкалаев – Уокеру: «Ты сдался в прошлом поединке. Все это знают»