Анкалаев – о подготовке к бою с Уокером: «Последние спарринги проводил с Волковым. Он мне очень помог»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Волков Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев рассказал о подготовке к поединку с Джонни Уокером.

Уокер – один из самых высоких полутяжей в UFC, кто был вашим спарринг‑партнером?

– Определенного человека не было, с кем бы я больше всего стоял, но последние спарринги проводил с Александром Волковым, за что ему благодарен, он мне очень помог.

– Вы общались раньше?

– Мы на турнирах сталкивались, но такого, чтобы на связи мы были постоянно, не было.

– Неудобно с ним работать?

– Первый спарринг мне было очень тяжело подобрать дистанцию, а потом уже чуть полегче стало.

– Давал ли он вам какие‑то советы, как драться с человеком такого роста?

– Да, давал советы, делился. Что знал, говорил. На последних спаррингах для меня очень полезная работа была с ним, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Поединок между Анкалаевым и Уокером состоится в ночь на 14 января. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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2 комментария
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И Анкалаев и Волков вызывают только уважения, ноль грязи и убогого трештока, обоим пожелаем пояс юфс
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Ответ Isa Babaev
И Анкалаев и Волков вызывают только уважения, ноль грязи и убогого трештока, обоим пожелаем пояс юфс
ну Мага может, а Саня вряд ли)
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