Анкалаев – о подготовке к бою с Уокером: «Последние спарринги проводил с Волковым. Он мне очень помог»
Магомед Анкалаев рассказал о подготовке к поединку с Джонни Уокером.
– Уокер – один из самых высоких полутяжей в UFC, кто был вашим спарринг‑партнером?
– Определенного человека не было, с кем бы я больше всего стоял, но последние спарринги проводил с Александром Волковым, за что ему благодарен, он мне очень помог.
– Вы общались раньше?
– Мы на турнирах сталкивались, но такого, чтобы на связи мы были постоянно, не было.
– Неудобно с ним работать?
– Первый спарринг мне было очень тяжело подобрать дистанцию, а потом уже чуть полегче стало.
– Давал ли он вам какие‑то советы, как драться с человеком такого роста?
– Да, давал советы, делился. Что знал, говорил. На последних спаррингах для меня очень полезная работа была с ним, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Поединок между Анкалаевым и Уокером состоится в ночь на 14 января. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
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