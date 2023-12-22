Анкалаев – Уокеру: «Ты сдался в прошлом поединке. Все это знают»
Магомед Анкалаев обратился к Джонни Уокеру.
«Почему ты молчишь, Джонни? Надеюсь, ты не снимешься с боя. В прошлый раз ты сдался, и все это знают», – написал в социальных сетях Анкалаев, чей бой с Уокером на UFC 294 признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина.
Повторный поединок между полутяжеловесами состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
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