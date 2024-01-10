Джонни Уокер: «Приглашу Анкалаева на вечеринку после победы над ним. Давайте повеселимся»
Джонни Уокер намерен устроить вечеринку в случае победы над Магомедом Анкалаевым.
«Я больше тренировал борьбу и защиту от тейкдаунов, работу у клетки и бокс. Сейчас я вдвое лучше, чем в тот раз. Я собираюсь добиться своей цели.
Хочу провести вечеринку, куда готов пригласить всех. Если Магомед захочет прийти и отпраздновать со мной, он приглашен. Давайте повеселимся, немного выпьем и покушаем», – сказал полутяжеловес UFC Джонни Уокер.
Поединок между Уокером и Анкалаевым состоится в ночь на 14 января. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
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