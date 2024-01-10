Магомед Анкалаев: «Если будет возможность, то выйду на бой с российским флагом. Это моя страна»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев готов выйти с флагом России на следующий поединок.

– Собираетесь ли выйти на поединок с российским флагом?

– Я обычно не выхожу с флагом. Но если будет возможность, почему бы нет? Это моя страна. Могу гордо поднять флаг, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

В ночь на 14 января россиянин проведет поединок против Джонни Уокера. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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1 комментарий
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Не разрешат. Дана Вайт то в Эмиратах не рискнул, где практически российский кард был весь.
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