Сергей Павлович: «Хочу поднять флаг России в UFC, чтобы все видели, откуда я родом»

Сергей Павлович заявил, что хочет поднять флаг России в октагоне UFC.

«Да мне кажется, на меня смотришь и так понятно – откуда я и какую страну представляю. Я буду ждать, когда можно будет выходить с флагом. Конечно же, я хочу поднять его, чтобы все видели, откуда я родом», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

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