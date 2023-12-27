Сергей Павлович: «Хочу поднять флаг России в UFC, чтобы все видели, откуда я родом»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что хочет поднять флаг России в октагоне UFC.

«Да мне кажется, на меня смотришь и так понятно – откуда я и какую страну представляю. Я буду ждать, когда можно будет выходить с флагом. Конечно же, я хочу поднять его, чтобы все видели, откуда я родом», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

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4 комментария
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Главное чтоб результ был как в последнем бою))
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Приятно видеть когда человек не биомусор, ему не стыдно быть русским! Удачи в новом году! Мы русские! С нами бог!
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Ответ dn95hkhrt6
Приятно видеть когда человек не биомусор, ему не стыдно быть русским! Удачи в новом году! Мы русские! С нами бог!
Почему Бог с маленькой буквы написали? Оскорбляете чувства верующих. Проследуйте, пожалуйста, на бутылку правосудия.
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