Магомед Анкалаев: «Остановлю Уокера в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев обратился к Джонни Уокеру.

«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне. Пожалуйста, не сдавайся», – написал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев в социальных сетях.

Поединок между Анкалаевым и Уокером состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Магомед ответит за запрещенный удар». Уокер отреагировал на анонс реванша с Анкалаевым

«Кто-нибудь, ударьте врача по яйцам и спросите, где он находится». В UFC пожар из-за сорванного боя Анкалаева

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед очень достойный боец. Победы ему!
+2
-1
+1
Главное правила не нарушай
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий