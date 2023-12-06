Магомед Анкалаев: «Остановлю Уокера в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне»

Магомед Анкалаев обратился к Джонни Уокеру.

«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне. Пожалуйста, не сдавайся», – написал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев в социальных сетях.

Поединок между Анкалаевым и состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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