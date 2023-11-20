Хамзин: «Нельзя считать, что Уокер не опасен для Анкалаева»

Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин высказался о повторном бое между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером.

«Конечно, Уокеру не стоило отвечать на вопрос врача, что находится в пустыне. Он должен был ответить, что находится в бою, в клетке, в октагоне. Остановка была в его интересах, а потом было актерское искусство. Реванш все расставит по своим местам. Нельзя считать, что Уокер вообще не представляет угрозы Анкалаеву.

В первом поединке он сделал вид, что пропустил удар, и там колено в миллиметрах от головы Магомеда пролетело. Нестандартный и неудобный боец бразилец. Бой стоит реванша», – сказал Хамзин.

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