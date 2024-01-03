Уокер хочет драться с Перейрой после победы над Анкалаевым: «Я готов»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер считает, что готов биться за титул UFC в полутяжелом весе.

«У меня есть кое-какие дела с Анкалаевым, потому что последний бой прошел не так, как ожидалось. Я уже ощутил его, познал его силу, так что у меня есть для Магомеда есть очень большой сюрприз.

С нетерпением жду этого боя. Не могу дождаться, когда побью его и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня.

«Кто затем должен драться с Алексом Перейрой? Возможно, я. Сначала мне нужно Анкалаева. Что бы ни потребовалось, я буду готов», – сказал полутяжеловес UFC Джонни Уокер, которому в ночь на 14 января предстоит бой с Магомедом Анкалаевым.

В октябре-2023 Уокер и Анкалаев встречались на UFC 294, но бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара Магомеда.

Анкалаев – Уокеру: «Ты сдался в прошлом поединке. Все это знают»

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2 комментария
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Ну если победит то заслужит бой с Поатаном
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Ответ Андрей Макаров
Ну если победит то заслужит бой с Поатаном
Магомед отправит его спать.
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