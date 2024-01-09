Эдди Хирн: «Искренне верю, что Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн надеется, что Энтони Джошуа соберет все пояса в тяжелом весе.

«Я искренне верю, что Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За спиной Эй Джея бой против Отто Валлина, а Тайсон Фьюри подрался с Фрэнсисом Нганну. Хотите сказать, что вам не нравится вывеска Джошуа – Фьюри?» – заявил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Бой Джошуа с Нганну был бы просто колоссальным»

Эдди Хирн: «Фьюри не сможет выиграть у Джошуа. У него нет ни единого шанса на победу»

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2 комментария
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Вывеска то ниче вот только тебе Тоху совсем не жалко?
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