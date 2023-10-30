Эдди Хирн: «Джошуа снесет Нганну за три раунда»

Промоутер Джошуа хочет устроить поединок против Фьюри или Нганну.

«Я действительно озадачен. Во-первых, я уверен, что Нганну ограбили. Мы видели тот нокдаун. Я бы сказал, что меня никто не убедил в этом бою. Он был отстойным, но Нганну победил. Не могу поверить, что мы об этом вообще говорим.

Речь идет о парне, который никогда раньше не боксировал. Он заслужил уважение тем, что превзошел ожидания. Фьюри выглядел так, будто он впервые надел пару боксерских перчаток. Он был абсолютно ужасен.

Дайте Джошуа закончить карьеру Фьюри, пожалуйста. Нганну заслужил право на большой бой. Пусть Энтони выйдет и снесет его в течение трех раундов. Не проблема. Забудьте о мертвом поединке Фьюри – Усик. Никто вообще не заинтересован в этой драке», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Думаю, что Нганну и Усик заработают по $30 млн за бои с Фьюри. Тайсону достанется $150 млн»

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»