Эдди Хирн: «Джошуа снесет Нганну за три раунда»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Промоутер Джошуа хочет устроить поединок против Фьюри или Нганну.

«Я действительно озадачен. Во-первых, я уверен, что Нганну ограбили. Мы видели тот нокдаун. Я бы сказал, что меня никто не убедил в этом бою. Он был отстойным, но Нганну победил. Не могу поверить, что мы об этом вообще говорим.

Речь идет о парне, который никогда раньше не боксировал. Он заслужил уважение тем, что превзошел ожидания. Фьюри выглядел так, будто он впервые надел пару боксерских перчаток. Он был абсолютно ужасен.

Дайте Джошуа закончить карьеру Фьюри, пожалуйста. Нганну заслужил право на большой бой. Пусть Энтони выйдет и снесет его в течение трех раундов. Не проблема. Забудьте о мертвом поединке Фьюри – Усик. Никто вообще не заинтересован в этой драке», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Думаю, что Нганну и Усик заработают по $30 млн за бои с Фьюри. Тайсону достанется $150 млн»

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Снесёт как Энди Руиса в первом бою
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
🤣у Нганну есть все для победы над Джошуа, крепкая челюсть и мощный удар, но думаю Энтони включит безопасный режим и по очкам)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Тогда я обоих в первом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кичигин
Очевидно, потому что Нганну не боксёр, всё что он показал в бою с Фьюри это нокдаун и отвисшую губу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий