Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер подерутся в 2024 году.

«Этот бой, на мой взгляд, 100% состоится в первой половине 2024 года, может быть, до начала весны.

Возможно, этот бой может стать более значимым, чем поединок и . Думаю, что Джошуа и подерутся», – сказал промоутер Эдди Хирн.

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