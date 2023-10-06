Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Джошуа - Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер подерутся в 2024 году.

«Этот бой, на мой взгляд, 100% состоится в первой половине 2024 года, может быть, до начала весны.

Возможно, этот бой может стать более значимым, чем поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Думаю, что Джошуа и Уайлдер подерутся», – сказал промоутер Эдди Хирн.

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5 комментариев

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Vasilii Dovedov
Бой двух побежденных значимей боя двух победителей?
+8
0
+8
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artem21
Хирн всегда был полулистом. Такое мог сказать только недалекий человек, либо промоутер Джошуа
+2
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Сергей Рыжов
лицемер
0
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Оскар Муравьёв
2 пробитых боксёров кому интересны они
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zaebarca
Более значимым для кого? Для хирна?
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