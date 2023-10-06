Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»
Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер подерутся в 2024 году.
«Этот бой, на мой взгляд, 100% состоится в первой половине 2024 года, может быть, до начала весны.
Возможно, этот бой может стать более значимым, чем поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Думаю, что Джошуа и Уайлдер подерутся», – сказал промоутер Эдди Хирн.
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