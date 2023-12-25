Эдди Хирн: «Фьюри не сможет выиграть у Джошуа. У него нет ни единого шанса на победу»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн сообщил, что хочет провести бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

На боксерском турнире в Эр-Рияде Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом.

«Пожалуйста, дайте нам Тайсона. Боже, как же я хочу этого. Я уверен, что Фьюри не сможет выиграть у Джошуа. У него нет ни единого шанса на победу.

Именно поэтому я буду болеть за него в поединке с Александром Усиком. Если Тайсон побьет Усика, мы сможем организовать его встречу с Джошуа. Это будет самый большой бой в истории бокса», – сказал промоутер Эдди Хирн.

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2 комментария
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Хирн как обычно выдал популистскую чушь. Фьюри в хорошей форме на голову лучше бодибилдера Джошуа. Но денег этот бой принесет очень много, поэтому смысл есть провести его. Нужна победа цыгана над Усиком.
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Если Тайсон будет в форме,Джошуа хана!
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