Эдди Хирн: «Фьюри не сможет выиграть у Джошуа. У него нет ни единого шанса на победу»

Эдди Хирн сообщил, что хочет провести бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

На боксерском турнире в Эр-Рияде Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом.

«Пожалуйста, дайте нам Тайсона. Боже, как же я хочу этого. Я уверен, что не сможет выиграть у Джошуа. У него нет ни единого шанса на победу.

Именно поэтому я буду болеть за него в поединке с . Если Тайсон побьет Усика, мы сможем организовать его встречу с Джошуа. Это будет самый большой бой в истории бокса», – сказал промоутер .

Джошуа по-чемпионски вернулся – соперник просто сдался. А будет ли бой с Уайлдером?

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