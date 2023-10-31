Хирн предложил Нганну и Джошуа устроить сиквел «Грохота в джунглях», а победителя вывести на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Эдди Хирн хочет устроить бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну в Африке.

Промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе хочет, чтобы Джошуа дрался с в рамках сиквела «Грохота в джунглях». Напомним, так назвали поединок между и , который прошел в 1974 году в ДР Конго.

Также Хирн предложил победителю этого поединка драться с победителем боя за звание абсолютного чемпиона мира, которое оспорят и .

Эдди Хирн: «Джошуа снесет Нганну за три раунда»

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»