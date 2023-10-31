Хирн предложил Нганну и Джошуа устроить сиквел «Грохота в джунглях», а победителя вывести на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Эдди Хирн хочет устроить бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну в Африке.
Промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе хочет, чтобы Джошуа дрался с Фрэнсисом Нганну в рамках сиквела «Грохота в джунглях». Напомним, так назвали поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в 1974 году в ДР Конго.
Также Хирн предложил победителю этого поединка драться с победителем боя за звание абсолютного чемпиона мира, которое оспорят Тайсон Фьюри и Александр Усик.
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Мешок с рекордом 0-1 в не титульном 10 раундовом бою будет драться за звание главного претендента на абсолюта. Позорище позорное.
Клованы, если хотите воскресить бокс, то сводите лучших с лучшими, а не тащите из юфс всякое барахло или всяких блоггеров с ютуба.
А иначе спорт скоро будет называться медиа боксом.
Хотя я за этот бой, Джошуа все таки готовится к боям. Нокаутирует мешка и этот хайп спадет.