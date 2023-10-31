Хирн предложил Нганну и Джошуа устроить сиквел «Грохота в джунглях», а победителя вывести на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Теги Мохаммед Али Джордж Форман тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн хочет устроить бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну в Африке.

Промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе хочет, чтобы Джошуа дрался с Фрэнсисом Нганну в рамках сиквела «Грохота в джунглях». Напомним, так назвали поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в 1974 году в ДР Конго.

Также Хирн предложил победителю этого поединка драться с победителем боя за звание абсолютного чемпиона мира, которое оспорят Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Эдди Хирн: «Джошуа снесет Нганну за три раунда»

Хирн – о бое Джошуа и Уайлдера: «100% он состоится в 2024 году, он более значимый, чем поединок Усика и Фьюри»

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5 комментариев

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Johnny Walker
Иешуа ляжет в 1 раунде наглухо.
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Proper Chels
Ой как это плохо, ой ай.

Мешок с рекордом 0-1 в не титульном 10 раундовом бою будет драться за звание главного претендента на абсолюта. Позорище позорное.

Клованы, если хотите воскресить бокс, то сводите лучших с лучшими, а не тащите из юфс всякое барахло или всяких блоггеров с ютуба.
А иначе спорт скоро будет называться медиа боксом.

Хотя я за этот бой, Джошуа все таки готовится к боям. Нокаутирует мешка и этот хайп спадет.
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Просто Космос
А абсолютный чемпион уже на Александра Емельяненко выходит - добавил Хрюнов.
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Просто Космос
Ответ Proper Chels
Ой как это плохо, ой ай. Мешок с рекордом 0-1 в не титульном 10 раундовом бою будет драться за звание главного претендента на абсолюта. Позорище позорное. Клованы, если хотите воскресить бокс, то сводите лучших с лучшими, а не тащите из юфс всякое барахло или всяких блоггеров с ютуба. А иначе спорт скоро будет называться медиа боксом. Хотя я за этот бой, Джошуа все таки готовится к боям. Нокаутирует мешка и этот хайп спадет.
Если подготовиться достаточно хорошо (как Фьюри) то может так же убедительно отыграть нокдаун и равный бой;)
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