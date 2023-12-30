Анатолий Малыхин: «Я – лучший тяжеловес мира. Пусть Нганну огорчается, что не подрался со мной»
Анатолий Малыхин назвал себя лучшим тяжеловесом планеты.
«Лучший тяжеловес в мире — это я. Так что, пусть Нганну огорчается, что не смог проверить себя в бою со мной и не подписался в ONE», – сказал двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.
Официально: Малыхин проведет реванш с де Риддером 1 марта за титул в среднем весе
Менеджер Малыхина: «Реванш с де Риддером – это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом»