Анатолий Малыхин: «Я – лучший тяжеловес мира. Пусть Нганну огорчается, что не подрался со мной»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин назвал себя лучшим тяжеловесом планеты.

«Лучший тяжеловес в мире — это я. Так что, пусть Нганну огорчается, что не смог проверить себя в бою со мной и не подписался в ONE», – сказал двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Официально: Малыхин проведет реванш с де Риддером 1 марта за титул в среднем весе

Менеджер Малыхина: «Реванш с де Риддером – это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом»

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1 комментарий
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Да Нганну до сих пор в унынии, ушел из ufc подраться с Малыхином в one fc, но те не приняли его и он с горя ушел в бокс
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