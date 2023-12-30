Анатолий Малыхин: «Я – лучший тяжеловес мира. Пусть Нганну огорчается, что не подрался со мной»

Анатолий Малыхин назвал себя лучшим тяжеловесом планеты.

«Лучший тяжеловес в мире — это я. Так что, пусть огорчается, что не смог проверить себя в бою со мной и не подписался в ONE», – сказал двойной чемпион Анатолий Малыхин.

Официально: Малыхин проведет реванш с де Риддером 1 марта за титул в среднем весе

Менеджер Малыхина: «Реванш с де Риддером – это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом»