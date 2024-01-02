«Я – легенда». Малыхин опубликовал фото с тремя чемпионскими поясами
Анатолий Малыхин опубликовал отредактированное фото с тремя чемпионскими поясами.
Россиянин показал себя в образе главного героя фильма «Я – легенда», вышедшего на экраны в 2007 году.
«Спасибо всем за поддержку и веру в меня», – подписал публикацию Малыхин.
Малыхину принадлежат пояса в полутяжелом и тяжелом дивизионах. 1 марта Анатолий встретится с Ренье де Риддером в поединке за титул чемпиона в среднем весе. Бой состоится в рамках турнира ONE 166.
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