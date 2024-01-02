«Я – легенда». Малыхин опубликовал фото с тремя чемпионскими поясами

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин опубликовал отредактированное фото с тремя чемпионскими поясами.

Россиянин показал себя в образе главного героя фильма «Я – легенда», вышедшего на экраны в 2007 году.

«Спасибо всем за поддержку и веру в меня», – подписал публикацию Малыхин.

Малыхину принадлежат пояса в полутяжелом и тяжелом дивизионах. 1 марта Анатолий встретится с Ренье де Риддером в поединке за титул чемпиона в среднем весе. Бой состоится в рамках турнира ONE 166.

Анатолий Малыхин: «Я – лучший тяжеловес мира. Пусть Нганну огорчается, что не подрался со мной»

Менеджер Малыхина: «Реванш с де Риддером – это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом»

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3 комментария
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как он влезет в средний
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Потом в легком весе надо пояс забрать..((
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Ответ Орбит Орбит
как он влезет в средний
В ONE средний вес это 93 кг
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