Ян – о следующем сопернике: «О’Мэлли приберегут, а Стерлингу такая схватка не нужна. Надо отталкиваться от того, кто будет свободен»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал, с кем точно не проведет следующий поединок.

– С кем из четверки Шон О’Мэлли, Алджамейн Стерлинг, Мераб Двалишвили и Генри Сехудо хотели бы сойтись в первую очередь, если бы выбор был за вами?

– Увы, но UFC не предоставит мне ни одного из этого квартета прямо сейчас. Осознаю это. Шона, полагаю, чуть приберегут. Алджамейну такая схватка сейчас не нужна.

Надо отталкиваться от того, кто будет свободен в те даты, на которые запланировано мое возвращение. Идет диалог менеджеров, и я в него не вникаю. Я не могу не драться, ведь хочу быть лучшим. Когда мне дадут соперника, просто скажу: «Погнали», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Четыре соперника для возвращения Петра Яна

«Иногда после леща люди приходят в чувства, жизнь становится прекраснее». 24 вопроса Петру Яну

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8 комментариев

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Руслан1313
Эх Петя профукал ты свой звездный час в первом бою со стерлингом, а так всё хорошо начиналось
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Fynshy1991
Нравится позиция Пети. Очевидно, что по результатам последних боев, Петру сейчас не придется выбирать оппонента - радует то, что он сам это понимает и готов к такому. Здоровая оценка ситуации значит присутствует, надеюсь теперь поедет в Дагестан 😄
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Tpy6kaMerlina
Разницы сейчас и в самом деле нет, ибо и по судейству и по качеству боёв, Пётр явно не фаворит организации. Прям очень не хотели, чтобы он был чемпионом. Ну и сам Ян тоже не смог спрогрессировать до чемпионского уровня: английским не овладел, правила не выучил, тренерский штаб/подготовку после первых неудач не поменял.
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Мага осторожный
Ответ Ilovethisgame77
Олега Монгола... и то вряд ли потянет
это ты по себе судишь, а зря
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Александр Александров
Ответ Fynshy1991
Нравится позиция Пети. Очевидно, что по результатам последних боев, Петру сейчас не придется выбирать оппонента - радует то, что он сам это понимает и готов к такому. Здоровая оценка ситуации значит присутствует, надеюсь теперь поедет в Дагестан 😄
подтягивать борьбу
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