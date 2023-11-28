Ян – о следующем сопернике: «О’Мэлли приберегут, а Стерлингу такая схватка не нужна. Надо отталкиваться от того, кто будет свободен»

Петр Ян рассказал, с кем точно не проведет следующий поединок.

– С кем из четверки Шон О’Мэлли, Алджамейн Стерлинг, и хотели бы сойтись в первую очередь, если бы выбор был за вами?

– Увы, но UFC не предоставит мне ни одного из этого квартета прямо сейчас. Осознаю это. Шона, полагаю, чуть приберегут. Алджамейну такая схватка сейчас не нужна.

Надо отталкиваться от того, кто будет свободен в те даты, на которые запланировано мое возвращение. Идет диалог менеджеров, и я в него не вникаю. Я не могу не драться, ведь хочу быть лучшим. Когда мне дадут соперника, просто скажу: «Погнали», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Четыре соперника для возвращения Петра Яна

«Иногда после леща люди приходят в чувства, жизнь становится прекраснее». 24 вопроса Петру Яну