Борисов считает, что победит О’Мэлли: «Я – чемпион ACA, наш уровень давно вырос»
Олег Борисов уверен, что победит Шона О’Мэлли.
«Зачем мне себя ущемлять? Конечно, в этом противостоянии победит Олег Борисов. Я же не могу сказать – нет. Почему «нет»? Я – чемпион ACA, наш уровень давно вырос.
Почему бы не победить Шона О’Мэлли? Вполне. Шон выиграл у Алджамейна Стерлинга, который совершил ошибку. Все-таки первый раунд он отбегал тоже. О’Мэлли соображает головой, он остро бьет. Хорош на самом деле», – сказал чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов.
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Потому что он на хрен никому не нужен
Это вот про Борисова