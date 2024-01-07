Борисов считает, что победит О’Мэлли: «Я – чемпион ACA, наш уровень давно вырос»

Теги легчайший вес UFC MMA ACA Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Олег Борисов уверен, что победит Шона О’Мэлли.

«Зачем мне себя ущемлять? Конечно, в этом противостоянии победит Олег Борисов. Я же не могу сказать – нет. Почему «нет»? Я – чемпион ACA, наш уровень давно вырос.

Почему бы не победить Шона О’Мэлли? Вполне. Шон выиграл у Алджамейна Стерлинга, который совершил ошибку. Все-таки первый раунд он отбегал тоже. О’Мэлли соображает головой, он остро бьет. Хорош на самом деле», – сказал чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов.

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1 комментарий
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Знаете почему никто не может поймать неуловимого Джони?
Потому что он на хрен никому не нужен

Это вот про Борисова
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