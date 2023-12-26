Умар Нурмагомедов ответил О’Мэлли: «Чтобы побить меня, нужно решиться на бой со мной»
Умар Нурмагомедов сомневается, что Шон О’Мэлли станет драться с ним.
«Снесешь мне монобровь? Для этого надо решиться подраться со мной, розовая башка», – написал в соцсетях боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов.
Шон О’Мэлли – чемпион UFC в легчайшем весе, который в марте подерется с Марлоном Верой на UFC 299.
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