«Я побью Умара так, что он лишится моноброви». О’Мэлли уверен в победе над Нурмагомедовым

Шон О’Мэлли уверен, что сможет победить Умара Нурмагомедова.

Ранее чемпион UFC в легком весе дал прогноз на потенциальный поединок между бойцами, поставив на победу Нурмагомедова.

«Я побью Умара так, что он лишится своей моноброви», – написал О’Мэлли в ответ.

О’Мэлли (17-1) в марте проведет первую защиту чемпионского пояса – его соперником станет . Поединок возглавит UFC 299.

Нурмагомедов (16-0) продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. В последний раз он выходил в октагон в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса.

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