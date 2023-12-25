«Я побью Умара так, что он лишится моноброви». О’Мэлли уверен в победе над Нурмагомедовым
Шон О’Мэлли уверен, что сможет победить Умара Нурмагомедова.
Ранее чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев дал прогноз на потенциальный поединок между бойцами, поставив на победу Нурмагомедова.
«Я побью Умара так, что он лишится своей моноброви», – написал О’Мэлли в ответ.
О’Мэлли (17-1) в марте проведет первую защиту чемпионского пояса – его соперником станет Марлон Вера. Поединок возглавит UFC 299.
Нурмагомедов (16-0) продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. В последний раз он выходил в октагон в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса.
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