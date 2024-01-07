Вирджил Ортис вызвал Тима Цзю: «Ты охренительный боец, но я бы с радостью с тобой подрался»
Вирджил Ортис после победы над Фредриком Лоусоном вызвал на бой Тимофея Цзю.
«Есть много бойцов, с которыми я хочу сразиться. Знаю, что люди хотели бы увидеть бой с Цзю. Тим, при всем уважении, я бы с удовольствием с тобой подрался. Думаю, ты охренительный боец, давай сделаем это», – сказал боец первого среднего веса Вирджил Ортис, нокаутировавший Фредрика Лоусона.
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