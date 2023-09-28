Чарло раскритиковал решение WBO отдать пояс Тиму Цзю: «Он бумажный чемпион»

Джермелл Чарло назвал бумажным чемпионом Тима Цзю.

«Сейчас Тим Цзю – бумажный чемпион. Если он получит пояс WBO и его назначат, то он станет бумажным чемпионом. Чемпион, который ничего не сделал для титула.

Он не легитимный чемпион. Он дрался с Карлосом Окампо. Кто такой Окампо? Он не дрался с настоящими псами в самых жестких боях», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе , которого лишат пояса WBO из-за боя с Саулем Альваресом. Обязательным претендентом и новым чемпионом организации будет .

Тренер Бивола – о бое Канело и Чарло: «Не вижу Джермелла победителем, он поднимается на две категории»