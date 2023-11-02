Менеджер Цзю – о следующем бое: «Тим хочет подраться в США и не перестанет говорить о Чарло»

Менеджер Тима Цзю заявил, что боксер хочет драться в США.

«Тим непреклонен в том, что следующий бой он хочет провести в США. И мы этому рады. У нас пока нет анонсов, но скоро что-то произойдет.

В этом году в Штатах пройдет еще несколько крупных боев, которые определят расписание на 2024 год.

Тим готов драться с марта. Тогда мы сможем найти соперника. Тим дал понять, что хочет быть активным в следующем году, он хочет изменить представление о действующем чемпионе мира.

Мы никогда не перестанем говорить о , который все еще держит в руках пояса. Тим хочет забрать их, так что переговоры будут идти до тех пор, пока Джермелл не будет готов», – сказал менеджер Тима Цзю Джордж Роуз.

Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»

Тимофей Цзю: «Я еще и близко не приблизился к достижениям отца. Это просто неуважительно по отношению к «бессмертным» боксерам»