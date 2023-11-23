Менеджер Цзю назвал возможных соперников Тимофея: «Чарло – лучший вариант, Лубин тоже подходит»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю может подраться с Джермеллом Чарло и Эриксоном Лубином.

«Следующий соперник для Тима? Чарло – определенно лучший вариант. Все хотели бы этого боя, но мы точно не будем зацикливаться на нем.

Конечно, если мы хотим пояса, то пойдем за Чарло, но есть и другие бои, которые можно провести в Америке.

Эриксон Лубин тоже подходит. Сейчас в дивизионе не так много людей, с которыми можно устроить бой в Лас-Вегасе. Хотим обо всем договориться в течение следующих недель», – сказал менеджер чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю Джордж Роуз.

Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»

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