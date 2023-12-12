Тимофей Цзю может провести защиту титула в феврале-марте 2024 года

Тимофей Цзю может вернуться в ринг в первой половине 2024 года.

«Тимофей готовится. Сроки, соперник и место пока неизвестны. Наверняка это будет в Америке ориентировочно в конце февраля или в начале марта.

Мы планируем, чтобы и Никита [ – 25-летний брат Тимофея и чемпион Австралии в первом среднем весе] выступил в одном шоу с Тимофеем», – сказал отец чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира.

Тимофей Цзю получил титул WBO после лишения пояса Джермелла Чарло, отказавшегося от обязательной защиты. После этого Цзю защитил звание, победив Брайана Мендосу.

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