Топурия – Волкановски: «Ты старый. Нокаутирую тебя в первом раунде»

Илия Топурия обратился к Александру Волкановски.

«Если ты считаешь, что меня можно запугать, то нокаут в твоем прошлом поединке оставил долгосрочные последствия. Я вырублю тебя в первом раунде. Ты старый, пришло время уйти на пенсию.

Пришло время двигаться дальше. Освободи место для эры Топурии», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Илия Топурия.

Титульный поединок между Топурией и пройдет 18 февраля и возглавит турнир UFC 298.

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