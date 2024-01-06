Топурия – Волкановски: «Ты старый. Нокаутирую тебя в первом раунде»
Илия Топурия обратился к Александру Волкановски.
«Если ты считаешь, что меня можно запугать, то нокаут в твоем прошлом поединке оставил долгосрочные последствия. Я вырублю тебя в первом раунде. Ты старый, пришло время уйти на пенсию.
Пришло время двигаться дальше. Освободи место для эры Топурии», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Илия Топурия.
Титульный поединок между Топурией и Волкановски пройдет 18 февраля и возглавит турнир UFC 298.
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