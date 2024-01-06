Топурия – Волкановски: «Ты старый. Нокаутирую тебя в первом раунде»

Теги UFC MMA Александр Волкановски Илия Топурия Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия обратился к Александру Волкановски.

«Если ты считаешь, что меня можно запугать, то нокаут в твоем прошлом поединке оставил долгосрочные последствия. Я вырублю тебя в первом раунде. Ты старый, пришло время уйти на пенсию.

Пришло время двигаться дальше. Освободи место для эры Топурии», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Илия Топурия.

Титульный поединок между Топурией и Волкановски пройдет 18 февраля и возглавит турнир UFC 298.

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4 комментария
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старых нужно уважать вообще-то
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Ответ Kahn01
Клише старого воспитания. Возраст не является причиной уважения
Отчасти так. Но победа над состарившимся чемпионом в силу потери им былых кондиций не есть предмет для гордости.
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Волк разберёт тебя на кусочки, а потом сделает шашлык:))) Без шансов для горца.
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