Топурия подписал себя чемпионом UFC в соцсетях и выложил фото с поясом: в феврале-2024 он подерется с Алексом Волкановски

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия назвал себя чемпионом UFC.

В описании аккаунта в соцсетях Топурия подписал себя как чемпиона UFC с рекордом 15-0.

Илия – претендент на титул в полулегком весе с рекордом 14-0, в феврале-2024 ему предстоит чемпионский бой против Алекса Волкановски.

В 2023 году Топурия подрался один раз, победив Джоша Эмметта единогласным решением судей.

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