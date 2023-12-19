Топурия подписал себя чемпионом UFC в соцсетях и выложил фото с поясом: в феврале-2024 он подерется с Алексом Волкановски
Илия Топурия назвал себя чемпионом UFC.
В описании аккаунта в соцсетях Топурия подписал себя как чемпиона UFC с рекордом 15-0.
Илия – претендент на титул в полулегком весе с рекордом 14-0, в феврале-2024 ему предстоит чемпионский бой против Алекса Волкановски.
В 2023 году Топурия подрался один раз, победив Джоша Эмметта единогласным решением судей.
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