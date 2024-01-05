Сехудо – Стрикленду и Волкановски: «Держите всякое дерьмо при себе. Мир не должен знать об этом»
Генри Сехудо раскритиковал поведение Шона Стрикленда и Александра Волкановски.
«Я бы не стал делиться информацией, которая меня беспокоит, если не могу за нее ответить. Особенно на весь мир. Ты говоришь о женах людей и называешь всех чертями. Неужели думаешь, что никто не ответит тебе?
Я надеюсь, что Шон Стрикленд должен принять тот факт, что он в этой игре.
То же самое с Александром Волкановски. Он рассказывает всем, как его тревожит простой без боев.
Держите это дерьмо при себе. Мир не должен знать об этом», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Генри Сехудо: «Белал – наиболее похожий на Хабиба боец»
Сехудо раскритиковал Ковингтона: «Столько болтал, чтобы обосраться на глазах Трампа?»