Сехудо – Стрикленду и Волкановски: «Держите всякое дерьмо при себе. Мир не должен знать об этом»

Генри Сехудо раскритиковал поведение Шона Стрикленда и Александра Волкановски.

«Я бы не стал делиться информацией, которая меня беспокоит, если не могу за нее ответить. Особенно на весь мир. Ты говоришь о женах людей и называешь всех чертями. Неужели думаешь, что никто не ответит тебе?

Я надеюсь, что Шон Стрикленд должен принять тот факт, что он в этой игре.

То же самое с Александром Волкановски. Он рассказывает всем, как его тревожит простой без боев.

Держите это дерьмо при себе. Мир не должен знать об этом», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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