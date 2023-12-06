Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»
Александр Волкановски высказался о предстоящем бое против Илии Топурии.
«Необходимо пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Илия ведет себя высокомерно, и я намерен преподать ему урок. Ему будет стыдно, но он вернется сильнее. Я стану его учителем», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля и возглавит UFC 298.
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