Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»

Александр Волкановски высказался о предстоящем бое против Илии Топурии.

«Необходимо пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Илия ведет себя высокомерно, и я намерен преподать ему урок. Ему будет стыдно, но он вернется сильнее. Я стану его учителем», – сказал чемпион UFC в полулегком весе .

Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля и возглавит UFC 298.

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