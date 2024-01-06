Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»

Стипе Миочич обратился к Тому Аспиналлу.

Ранее временный чемпион UFC раскритиковал промоушен за решение дать Миочичу титульный поединок против .

«Бой с Джонсом перенесли не по моей вине. Том, как только я у него выиграю, мы с тобой поговорим об объединении поясов», – написал в социальных сетях тяжеловес UFC Стипе Миочич.

Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»

Том Аспиналл: «Хочу быть лучшим и драться с лучшими»