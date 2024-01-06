Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич обратился к Тому Аспиналлу.

Ранее временный чемпион UFC раскритиковал промоушен за решение дать Миочичу титульный поединок против Джона Джонса.

«Бой с Джонсом перенесли не по моей вине. Том, как только я у него выиграю, мы с тобой поговорим об объединении поясов», – написал в социальных сетях тяжеловес UFC Стипе Миочич.

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9 комментариев
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При всем уважении к Стипе, но он не победит Джонса.
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как его ещё могут называть величайший тяж в истории,чела три раза в нокаут отправляли в первых раундах,годами не дерётся, ждёт удобного соперника
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Во первых, не выйграешь, во вторых, уйдёшь на пенсию после боя.
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Конечно политика назначения боев у Даны тихий ужас
Стипе 2 года не в боях -дают бой за пояс
Колби-та же история
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Вот именно, что потом ещё поговорит )) на пенсии сидя )
При всём уважении, Дана понимает, что это вероятно последний бой и для Миочича (процентов на 80-90), и для Джонса (%70-80), и возможность сделать деньги на старых-проверенных именах. А Том подождёт, ни Джонс, ни Стипе драться с ним явно не горят
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Я бы на месте Джонса побил бы Стипе и заканчивал бы.
Смысл драться с этим молодым быком. Хотя все равно считаю Джонса фаворитом. Но годы поджимают.
Со Стипе та же история.
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А я думал Стипе и не думает о победе, бабла срубить на пенсию да и всё
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Пыль сыпется, Аспинал монстр, резкий, голодный
Один шанс Стипе - жесткий клинч. В прайме, я бы поставил на него, но не в сорок один
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Ответ Zamorano 1+8
как его ещё могут называть величайший тяж в истории,чела три раза в нокаут отправляли в первых раундах,годами не дерётся, ждёт удобного соперника
Ну Нганну крепко ему встряхнул настройки в голове, поэтому не форсирует возвращение
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