Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»
Стипе Миочич обратился к Тому Аспиналлу.
Ранее временный чемпион UFC раскритиковал промоушен за решение дать Миочичу титульный поединок против Джона Джонса.
«Бой с Джонсом перенесли не по моей вине. Том, как только я у него выиграю, мы с тобой поговорим об объединении поясов», – написал в социальных сетях тяжеловес UFC Стипе Миочич.
Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»
Стипе 2 года не в боях -дают бой за пояс
Колби-та же история
При всём уважении, Дана понимает, что это вероятно последний бой и для Миочича (процентов на 80-90), и для Джонса (%70-80), и возможность сделать деньги на старых-проверенных именах. А Том подождёт, ни Джонс, ни Стипе драться с ним явно не горят
Смысл драться с этим молодым быком. Хотя все равно считаю Джонса фаворитом. Но годы поджимают.
Со Стипе та же история.
Один шанс Стипе - жесткий клинч. В прайме, я бы поставил на него, но не в сорок один