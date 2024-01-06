Том Аспиналл: «Хочу быть лучшим и драться с лучшими»
Том Аспиналл объяснил, почему критикует решение дать Стипе Миочичу титульный бой.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Миочич останется главным претендентом на чемпионский пояс, принадлежащий Джону Джонсу.
«Я просто пытаюсь быть лучшим и драться с лучшими. Понимаю, что многим людям трудно это осознать. Ребята, не злитесь на меня за это», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Миочичу 41 год. В последний раз он побеждал в августе-2020, когда выиграл судейским решением у Даниэля Кормье.
Том Аспиналл: «Неправильно, что в тяжелом весе два чемпиона. Мой следующий бой должен быть за неоспоримый титул. Как может быть иначе?»
Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»