Том Аспиналл: «Хочу быть лучшим и драться с лучшими»

Том Аспиналл объяснил, почему критикует решение дать Стипе Миочичу титульный бой.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Миочич останется главным претендентом на чемпионский пояс, принадлежащий .

«Я просто пытаюсь быть лучшим и драться с лучшими. Понимаю, что многим людям трудно это осознать. Ребята, не злитесь на меня за это», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе .

41 год. В последний раз он побеждал в августе-2020, когда выиграл судейским решением у .

Том Аспиналл: «Неправильно, что в тяжелом весе два чемпиона. Мой следующий бой должен быть за неоспоримый титул. Как может быть иначе?»

Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»