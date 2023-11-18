Аспиналл призвал UFC отобрать пояс у Джонса: «Хватит его защищать. Если травмирован, то прочь с дороги»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл объяснил, почему в UFC должен лишить Джона Джонса титула чемпиона.

«Считаю, что Джон Джонс должен быть лишен титула, потому что другие отказывались от поясов после таких травм. Не понимаю этого. У меня должен быть неоспоримый пояс.

Трудно подобрать слова, чтобы не показаться грубым, но кого теперь интересует бой Джонса и Миочича?

Почему мы им даем этот бой за наследие и позволяем жить по собственным правилам? Это все чепуха.

Хватит защищать Джона Джонса, этого своего парня на вершине. Если ты травмирован, то прочь с пути, а я подерусь со Стипе», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, 12 ноября Джон Джонс должен был подраться со Стипе Миочичем за неоспоримый титул UFC в тяжелом весе.

Но из-за травмы Джонса был выставлен временный титул, за который дрались Аспиналл и Сергей Павлович: Том победил нокаутом в первом раунде.

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3 комментария

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Игорь Удалов
Я вот большой фанат Джонса. Считаю его величайшим бойцом. Но тут он прав. Если и травмировался (что очень похоже на враньё), то будь добр оставить пояс.
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Сергей Скляров
Согласен 🤝
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