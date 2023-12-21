Аспиналл резко ответил фанату, который обвинил Тома в неуважении к Джонсу: «Вы понятия не имеете, о чем говорите»

Том Аспиналл ответил фанату, обвинившему его в неуважении к Джону Джонсу.

«Люди вроде вас понятия не имеют, о чем говорят. То, что я хочу драться с Джонсом, означает, что уважаю его больше, чем кого-либо другого.

Он – лучший в истории, я – его самый большой фанат. Хочу проверить себя против лучших, показав, что сам лучший. Ну или хотя бы просто попробовать.

Не надо говорить об уважении между бойцами высокого уровня, когда не имеете ни малейшего понятия об этом», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напоним, в ноябре-2023 Аспиналл нокаутировал и стал временным чемпионом . – чемпион в тяжелом весе с марта-2023, когда задушил в первом раунде.

Том Аспиналл: «Неправильно, что в тяжелом весе два чемпиона. Мой следующий бой должен быть за бесспорный титул. Как может быть иначе?»

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