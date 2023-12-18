Том Аспиналл: «Неправильно, что в тяжелом весе два чемпиона. Мой следующий бой должен быть за бесспорный титул. Как может быть иначе?»

Аспиналл раскритиковал решение UFC оставить бою Джонс – Миочич статус титульного.

«Я очень люблю ММА, особенно UFС... Для меня это бои лучших против лучших. Я и большой поклонник бокса, который очень люблю. Но я, #####, не понимаю модель этого спорта. Не должно быть пять или шесть разных чемпионов мира в одном весе... Давайте выясним, кто этот хренов чемпион.

Сейчас в тяжелом весе UFC есть два чемпиона – это неправильно. Вы можете приукрашивать это, как хотите. Мой следующий бой должен быть за бесспорный титул. Как может быть иначе? Вся эта хрень с наследием... Я не понимаю, как такое возможно. Да, пусть Миочич и Джонс проведут официальный поединок, но зачем разыгрывать среди них титул? Почему вы заставляете остальных ждать?

Я понимаю, что это Джон Джонс. На этой земле нет человека, который был бы большим его фанатом, чем я, но это не бокс. Это не парни, избегающие друг друга. Это не первый номер рейтинга против десятого. Давайте выясним, кто чемпион, поскольку уверен, что это я», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Аспиналл извинился перед Джонсом за призывы лишить его титула: «Ты прав, Джон»

Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»

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