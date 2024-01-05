Том Аспиналл: «В последний раз, когда Стипе Миочич победил, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2»

Том Аспиналл недоволен решением UFC отдать титульный бой Стипе Миочичу.

«В последний раз, когда Стипе Миочич побеждал, GTA: San Andreas только вышла на PlayStation 2. Теперь он будет драться за бесспорный титул в тяжелом весе, опережая меня, временного и действующего чемпиона, занимающего первое место в мире. Это меня очень расстраивает.

Забавный факт:

С тех пор, как Стипе в последний раз победил, я выбил колено, прошел процесс реабилитации и провел год отдыха. Потом провел семь боев в UFC, в том числе четыре победы против топ-10 и выиграл промежуточный титул, имея две недели на подготовку», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Отметим, что Миочич в последний раз побеждал в августе 2020 года, защитив титул в поединке с Даниэлем Кормье.

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