Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»
Том Аспиналл заявил, что не планирует драться с Алексом Перейрой.
«Бой с Поэтаном? Насколько я понимаю, он будет защищать титул в полутяжелом весе», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»