Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что не планирует драться с Алексом Перейрой.

«Бой с Поэтаном? Насколько я понимаю, он будет защищать титул в полутяжелом весе», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий