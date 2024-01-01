Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»

Том Аспиналл заявил, что не планирует драться с Алексом Перейрой.

«Бой с Поэтаном? Насколько я понимаю, он будет защищать титул в полутяжелом весе», – написал в соцсетях временный чемпион в тяжелом весе .

Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»