Пимблетт – о конфликте с Топурией: «Этот ### пытался дать мне пощечину, когда я был один в отеле, а у него за спиной стояло примерно 12 корешей»

Теги UFC MMA Пэдди Пимблетт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Пимблетт рассказал, почему называет Топурию дезинфицирующим средством.

«Это ###. Он пытался дать мне пощечину, когда я был один в отеле, а у него за спиной было примерно 12 корешей. Он попытался хлопнуть меня, поэтому я отошел и бросил ему в голову бутылку с дезинфицирующим средством для рук.

Вот, почему я называю его мальчиком с дезинфицирующим средством для рук. Я даже не знаю его имени», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.

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4 комментария
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Типичный испанец. Без торсиды - никуда
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Грузин👍 🇬🇪
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12 даже мало ))) странно что он был такой смелый
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