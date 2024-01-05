Пимблетт – о конфликте с Топурией: «Этот ### пытался дать мне пощечину, когда я был один в отеле, а у него за спиной стояло примерно 12 корешей»
Пимблетт рассказал, почему называет Топурию дезинфицирующим средством.
«Это ###. Он пытался дать мне пощечину, когда я был один в отеле, а у него за спиной было примерно 12 корешей. Он попытался хлопнуть меня, поэтому я отошел и бросил ему в голову бутылку с дезинфицирующим средством для рук.
Вот, почему я называю его мальчиком с дезинфицирующим средством для рук. Я даже не знаю его имени», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
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