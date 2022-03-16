Илия Топурия и Пэдди Пимблетт устроили драку в гостинице

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Пэдди Пимблетт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Илия Топурия разместил в твиттере видео потасовки с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны.

Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снес тебе голову», – написал Топурия.

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