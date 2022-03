Илия Топурия и Пэдди Пимблетт устроили драку в гостинице

Грузинский боец UFC Илия Топурия разместил в твиттере видео потасовки с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны.

Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снес тебе голову», – написал Топурия.

Paddy Pimblett and Ilia Topuria got into an altercation at the host hotel in London 👀 The two have gone back and forth on social. (via @Topuriailia h/t @arielhelwani) pic.twitter.com/rA0YYoJsA5