Пимблетт – о Дос Аньосе: «Тупой ублюдок. Если он хочет, чтобы я уничтожил его, я сделаю это»

Теги UFC MMA Рафаэль дос Аньос Пэдди Пимблетт контент Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт обратился к Рафаэлю Дос Аньосу.

«Дос Аньос хорош, но зачем он упоминает меня в интервью? Тупой ублюдок. Сфокусируйся на своем сопернике. Я бы не стал проявлять к нему неуважение, но он хочет прославиться на моем имени, ведь у меня много поклонников.

Рафаэль – бывший чемпион, легенда спорта. Но он становится старше. И если он хочет, чтобы я уничтожил его, я сделаю это», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

На UFC 299 Дос Аньос проведет поединок против Матеуша Гамрота. Турнир состоится в ночь на 10 марта 2024 года.

Пимблетт не считает, что Фергюсон должен покинуть UFC: «В легком дивизионе есть бойцы, которых он может победить»

Пэдди Пимблетт: «Немного разочарован, что не финишировал Фергюсона»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гроза пенсионеров. Можно еще би джей пенна настичь. Марк Хьюз после комы и клинической смерти тоже должен быть удобным соперником. Еще мог бы выскочить в клетку в конце боя Порье и Конора и добить Макгрегора с его сломанной ногой. Вариантов, на самом деле, много.
+1
0
+1
А что сказал РДА про этого персонажа? Если бы прямо сейчас они подрались или хоть в мае-июне, РДА бы вероятно вывез. Он хоть и с 1984 года как Фергюсон, но кондиции свои сохранил намного лучше. Пимблетта надо с Иэном Гэрри свести.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий