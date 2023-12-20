Пимблетт – о Дос Аньосе: «Тупой ублюдок. Если он хочет, чтобы я уничтожил его, я сделаю это»

Пэдди Пимблетт обратился к Рафаэлю Дос Аньосу.

«Дос Аньос хорош, но зачем он упоминает меня в интервью? Тупой ублюдок. Сфокусируйся на своем сопернике. Я бы не стал проявлять к нему неуважение, но он хочет прославиться на моем имени, ведь у меня много поклонников.

Рафаэль – бывший чемпион, легенда спорта. Но он становится старше. И если он хочет, чтобы я уничтожил его, я сделаю это», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

На UFC 299 Дос Аньос проведет поединок против . Турнир состоится в ночь на 10 марта 2024 года.

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