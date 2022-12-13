Топурия хочет бой с Пимблеттом: «Мы могли бы отлично продать PPV. Знаю, что отправлю его в нокаут»

Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия заявил о желании провести бой с британцем Пэдди Пимблеттом.

«UFC оберегает его от меня, не знаю почему. Хотя этот поединок – один из крупнейших боев во всем UFC. Мы могли бы отлично продать PPV. Наша встреча вызовет больший интерес, чем некоторые чемпионские схватки.

Знаю, что отправлю его в нокаут. Я намного лучше Пимблетта во всем. Он опять подерется с кем-нибудь другим, но не думаю, что людям будет очень интересен этот бой.

Он хороший промоутер и болтун, но как боец – отстой. Сейчас я тот самый парень, поединки которого все смотрят», – сказал Топурия.

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