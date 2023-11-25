Петр Ян: «Хочу все реванши. И со Стерлингом, и с Двалишвили, и с О’Мэлли»
Петр Ян хочет реваншировать последние поражения в UFC.
«Пояс или большие гонорары? Брат, без пояса UFC не будет больших гонораров! Безусловно, доход имеет значение. У меня уже был пояс, даже два дома.
Реванш с Мерабом Двалишвили или с Алджамейном Стерлингом? Я хотел бы все реванши. Со Стерлингом, с Мерабом, с Шоном О’Мэлли. Есть такие мысли. Каждый по-своему сильный», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
«Иногда после леща люди приходят в чувства, жизнь становится прекраснее». 24 вопроса Петру Яну
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