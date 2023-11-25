Петр Ян: «Хочу все реванши. И со Стерлингом, и с Двалишвили, и с О’Мэлли»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян хочет реваншировать последние поражения в UFC.

«Пояс или большие гонорары? Брат, без пояса UFC не будет больших гонораров! Безусловно, доход имеет значение. У меня уже был пояс, даже два дома.

Реванш с Мерабом Двалишвили или с Алджамейном Стерлингом? Я хотел бы все реванши. Со Стерлингом, с Мерабом, с Шоном О’Мэлли. Есть такие мысли. Каждый по-своему сильный», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

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20 комментариев

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Isa Babaev
Особенно с Мерабом, который деклассировал тебя
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as009595@icloud.com
А по моему Петр просто достиг своего потолка и дальше уже будет скатываться постепенно
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MaitreML
каждому свое - свое не каждому (с) Петр Ян Блахович
+6
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Денис Жалала
Ответ as009595@icloud.com
А по моему Петр просто достиг своего потолка и дальше уже будет скатываться постепенно
так и есть, достаточно посмотреть на Стерлинга который между двумя боями с Яном существенно прибавил, Ян же на месте стоит уже 3-4 года.
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Костя Кот
Петрухе хоть с чего-то начать надо, зная его безумную команду, сейчас опять неудобного могут дать
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Pirelli
Ответ as009595@icloud.com
А по моему Петр просто достиг своего потолка и дальше уже будет скатываться постепенно
В этих боях Ян даже своего обычного уровня не показал, если бы он это сделал, сейчас был бы с поясом. Явно что-то не так с подготовкой. Видимо, надо обновлять тренерский штаб.
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Timur Gabdullin
Я понимаю что идеи адекватного матчмейкинга слишком сложны для команды Яна. Но как им идея взять сначала проходной бой с кем-нибудь ниже топ-10 чтобы красиво и быстро закончить его и поправить немного серию поражений, а потом подождать боёв этой троицы и выйти на проигравшего.
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BananaMantana
хотеть мало, нужно проложить к ним путь победами
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Master Slova
заканчивал бы уже карьеру, хватит позориться
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kost68
Ответ SGambler
Пете нужно во-первых перестать общаться с предателем Родины Артемом Левиным, зачем он его держит в команде, когда давно известно кто он? Во-вторых российские спортсмены должны иметь ответственность, когда представляют Россию, нам нужно перенять опыт нашего партнера КНДР и наказывать спортсменов за провалы на международных соревнованиях. Только тогда мы начнем побеждать.
согласен. петьке для начала 2 года лагерей, а там как пойдет
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Barambo Barambo
Еще и трилогию с Магомед Магомедовым в bellator не хочешь?
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Мурад Сабиев
Хочешь много. Поменяй подход в тренировочном процессе, найми новых тренеров, которые вместо поездок в Тайланд, будут из тебя делать универсального бойца. А потом закрепи винстриком и может тогда что-то получишь. Но с учетом твоего возраста, не факт, что успеешь.
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kost68
со стерлингом два реванша хочу - сказал петр ян
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Savardus
Хотелку надо заново отращивать
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topsatan
Ну сыграй на плойке тогда)
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Bullet91
Ответ Pirelli
В этих боях Ян даже своего обычного уровня не показал, если бы он это сделал, сейчас был бы с поясом. Явно что-то не так с подготовкой. Видимо, надо обновлять тренерский штаб.
ну или показал свой уровень а соперники просто выше уровнем
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