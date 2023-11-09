Первая битва взглядов О’Мэлли и Верой перед реваншем на UFC 299

Шон О’Мэлли и Марлон Вера впервые встретились перед реваншем.

Битва взглядов прошла в Нью-Йорке, где в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, на котором будут разыграны временный титул в тяжелом весе и неоспоримый пояс в полутяжелом весе.

О’Мэлли впервые будет защищать титул в категории до 61 кг после победы над в августе-2023. Тогда же в последний раз дрался Вера, победивший Педро Муньоса.

Напомним, что в 2020 году Шон и встречались в октагоне: тогда эквадорец победил техническим нокаутом.

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