Первая битва взглядов О’Мэлли и Верой перед реваншем на UFC 299
Шон О’Мэлли и Марлон Вера впервые встретились перед реваншем.
Битва взглядов прошла в Нью-Йорке, где в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, на котором будут разыграны временный титул в тяжелом весе и неоспоримый пояс в полутяжелом весе.
О’Мэлли впервые будет защищать титул в категории до 61 кг после победы над Алджамейном Стерлингом в августе-2023. Тогда же в последний раз дрался Вера, победивший Педро Муньоса.
Напомним, что в 2020 году Шон и Марлон встречались в октагоне: тогда эквадорец победил техническим нокаутом.
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