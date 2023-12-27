Стерлинг – о продажах поединка с О’Мэлли: «Боже мой. Этот парень правда считает себя PPV-звездой?»
Алджамейн Стерлинг признался, что разочарован продажами поединка с Шоном О’Мэлли.
“Я получил результаты продаж поединка с Шоном О’Мэлли, и мы с девушкой удивились, увидев эти цифры. Я подумал: «Этот парень правда считает себя PPV-звездой?» Боже мой.
Когда я увидел результаты, то понял, что знай я это заранее, непременно предпочел бы отпуск или перерыв.
Я рискнул и сыграл в эту игру. Думал, что получу классный гонорар – больше, чем все остальные, но оказалось, что это не так. Я рад, что заработал лишние деньги. Жизнь хороша», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Напомним, что Стерлинг (23-4) в августе проиграл Шону О’Мэлли нокаутом, лишившись чемпионского пояса в легчайшем весе.
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