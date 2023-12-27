Стерлинг – о продажах поединка с О’Мэлли: «Боже мой. Этот парень правда считает себя PPV-звездой?»

Алджамейн Стерлинг признался, что разочарован продажами поединка с Шоном О’Мэлли.

“Я получил результаты продаж поединка с Шоном О’Мэлли, и мы с девушкой удивились, увидев эти цифры. Я подумал: «Этот парень правда считает себя PPV-звездой?» Боже мой.

Когда я увидел результаты, то понял, что знай я это заранее, непременно предпочел бы отпуск или перерыв.

Я рискнул и сыграл в эту игру. Думал, что получу классный гонорар – больше, чем все остальные, но оказалось, что это не так. Я рад, что заработал лишние деньги. Жизнь хороша», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг (23-4) в августе проиграл Шону О’Мэлли нокаутом, лишившись чемпионского пояса в легчайшем весе.

Стерлинг дебютирует в полулегком весе поединком с Каттаром

Ян – о следующем сопернике: «О’Мэлли приберегут, а Стерлингу такая схватка не нужна. Надо отталкиваться от того, кто будет свободен»