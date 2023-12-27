Коди Гарбрандт: «Хочу титульник с О’Мэлли. Я бы с удовольствием просто ударил его»

Коди Гарбрандт заявил, что хочет вернуть титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Реванш с Домиником Крузом? Честно говоря, этот бой меня не интересует. Что еще я должен делать с этим парнем? Выйти и нокаутировать его? Это единственное, что могло бы иметь какой-то смысл. Трудно превзойти то, что уже сделано.

Я буду драться с кем угодно. Это не имеет значения. Но раз Дейвисон Фигейредо пришел в дивизион и победил Роба Фонта, то победа над ним вернет меня в гонку за титул. Это то, для чего я здесь. Всегда хочу быть на вершине.

Если О’Мэлли все еще чемпион, то пришло время снова попытать счастье. Я должен проработать путь к титульнику с Шоном. Это денежный бой. У нас с ним есть история, поэтому к поединку будет большое внимание. Я бы с удовольствием просто ударил его», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.

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