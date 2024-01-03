Стрикленд – о борьбе с детской травмой: «Я шучу об этом. Если не делать это, то как пережить насилие?»

Шон Стрикленд рассказал, как справляется с пережитым в детстве насилием.

«Я шучу обо всем этом, мы смеемся, и вы должны шутить об этом. Если этого не делать, то как пережить такое насилие? Жизнь хороша, у меня много денег. Я счастлив», – сказал чемпион UFC в среднем весе .

Стрикленд признался, что укусил дю Плесси во время драки на UFC 296: «Хотел вырвать ему ухо»

Стрикленд – о трэштоке дю Плесси: «Есть запрещенные вещи: нельзя говорить о насилии, детях и чужих женах»