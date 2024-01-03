Стрикленд – о борьбе с детской травмой: «Я шучу об этом. Если не делать это, то как пережить насилие?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд рассказал, как справляется с пережитым в детстве насилием.

«Я шучу обо всем этом, мы смеемся, и вы должны шутить об этом. Если этого не делать, то как пережить такое насилие? Жизнь хороша, у меня много денег. Я счастлив», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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1 комментарий
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Если сам об этом шутит, то норм
А если кто-то другой, то нужен огнетушитель
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