Дю Плесси – о бое с Адесаньей: «Я повалю и изобью его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси озвучил сценарий возможного боя с Исраэлем Адесаньей.

 «Если честно, в бою с Изи я повалю его и изобью. Знаю, он хорошо защищается от тейкдаунов, но люди не совсем понимают разницу между мной и ним.

Если бы я его повалил, то это был бы очень долгий вечер для него. Очевидно, он хорошо бьет, но ему ни за что не нокаутировать меня», – сказал претендент на титул UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, который в январе-2024 подерется с Шоном Стриклендом.

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