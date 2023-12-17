Стрикленд и дю Плесси устроили драку на UFC 296: через месяц их ждет титульник в среднем весе

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси устроили потасовку на UFC 296.

Как сообщает журналистка Хелен И, бойцы устроили драку в зрительном зале арены «T-Mobile», где проходит турнир UFC 296.

В январе-2024 Стрикленд и дю Плесси подерутся за пояс в среднем весе.

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