Стрикленд и дю Плесси устроили драку на UFC 296: через месяц их ждет титульник в среднем весе

Теги происшествия UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 296 UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси устроили потасовку на UFC 296.

Как сообщает журналистка Хелен И, бойцы устроили драку в зрительном зале арены «T-Mobile», где проходит турнир UFC 296.

В январе-2024 Стрикленд и дю Плесси подерутся за пояс UFC в среднем весе.

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2 комментария
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Ого, там реально замес случился. Кажется, что Дю Плесси в бою победит, уж очень большой и кажись трешток Шона не действует на него совсем.
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Пока что лучше на 296. По видео в соцсетях Стрикленд так нормально забил локтями Дю Плесси
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