Стрикленд и дю Плесси устроили драку на UFC 296: через месяц их ждет титульник в среднем весе
Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси устроили потасовку на UFC 296.
Как сообщает журналистка Хелен И, бойцы устроили драку в зрительном зале арены «T-Mobile», где проходит турнир UFC 296.
В январе-2024 Стрикленд и дю Плесси подерутся за пояс UFC в среднем весе.
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