UFC опубликовал видео драки Стрикленда и дю Плесси: перед потасовкой Шон попросил ребенка отойти в сторону

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

UFC выложил видео драки Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси находились на трибунах арены «T-Mobile» на турнире UFC 296, их места находились на расстоянии нескольких метров.

Драку начал Стрикленд: перед тем, как напасть на дю Плесси, Шон попросил сидевшего рядом ребенка отойти в сторону.

Напомним, что титульный бой Стрикленда и дю Плесси возглавит турнир UFC 297, который пройдет в январе-2024.

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2 комментария
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Впервые Бонз не знал что делать во время боя: взять телефон и снимать всё это или наслаждаться прямой трансляцией
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дикарь, нежданчиков пару ударов нанес, но сильно, в итоге де Плесси его завалил. Думаю, что и в бою также будет, де Плесси огромный простой, заваляет скорее всего.
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