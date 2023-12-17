UFC опубликовал видео драки Стрикленда и дю Плесси: перед потасовкой Шон попросил ребенка отойти в сторону

UFC выложил видео драки Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси находились на трибунах арены «T-Mobile» на турнире UFC 296, их места находились на расстоянии нескольких метров.

Драку начал Стрикленд: перед тем, как напасть на дю Плесси, Шон попросил сидевшего рядом ребенка отойти в сторону.

Напомним, что титульный бой Стрикленда и дю Плесси возглавит турнир UFC 297, который пройдет в январе-2024.

Шон Стрикленд: «Ковингтон – настоящий кусок дерьма. Ни капли уважения к нему»

«Что за мудак усадил их рядом?» Бойцы UFC подрались прямо на трибуне – получилось мощнее, чем главный бой в Лас-Вегасе