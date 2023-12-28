Менеджер Малыхина: «Реванш с де Риддером – это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Менеджер Малыхина назвал «историческим» реванш с де Риддером.

«Это исторический момент, потому что в случае успеха Малыхин станет первым в истории ММА тройным чемпионом. Наиболее специфический нюанс в подготовке – это вес. Анатолий уже несколько месяцев экспериментировал и выстраивал свою подготовку таким образом, чтобы сделать этот вес, пройти гидрацию и быть максимально эффективным в самом поединке.

Для этого предпринимаются большие усилия, а результат мы увидим 1 марта. В дальнейшем он не рассматривает вариант защиты чемпионского титула в среднем весе. Для нас это просто как историческая веха», – заявил Александр Скаредин.

Напомним, что Малыхин – действующий чемпион ONE Championship в полутяжелом и тяжелом весах.

Официально: Малыхин проведет реванш с де Риддером 1 марта. На кону: титул голландца в среднем весе

Малыхин – о весе: «К бою с де Риддером скинул 16 кг за три недели. Кушал два сникерса на ночь. Очень легко»

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