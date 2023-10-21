Шара Буллет: «Хочу, чтобы был мир во всем мире и славянские народы не ссорились из-за Запада»

Шарабутдин Магомедов пожелал мира славянским народам.

«Я просто хотел передать «Салам», что означает «мир» всему славянскому народу, и сказать, чтобы ради Бога они не ссорились из-за Запада, из-за всяких безбожников. Хочу, чтобы был мир во всем мире», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, победивший на UFC 294.

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