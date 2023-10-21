Шара Буллет: «Хочу, чтобы был мир во всем мире и славянские народы не ссорились из-за Запада»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов пожелал мира славянским народам.

«Я просто хотел передать «Салам», что означает «мир» всему славянскому народу, и сказать, чтобы ради Бога они не ссорились из-за Запада, из-за всяких безбожников. Хочу, чтобы был мир во всем мире», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, победивший Бруно Силву на UFC 294.

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12 комментариев

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Мадина Уйгурова
Дагестанец Шара Амбассадор дружбы между русскими и украинцами)))))
+43
-3
+40
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Владимир Владимир
Ну если правители всех народов перестанут вводить войска в другие страны, возможно, окажется, что никто и не желает ругаться.
+22
-10
+12
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Ojer
Ща так и забанят Шару на западе с такими словами)
+11
-3
+8
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DenizKios
Молодчик Шара
+5
-1
+4
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__flavius__
Шара очень агрессивно завоёвывает мою симпатию )
+3
0
+3
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Адмирал МакКряк
>из-за Запада, из-за всяких безбожников
Диагноз понятен, благодарю
+8
-7
+1
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Andy93
Их бин Шара голубь мира
+1
-1
0
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Призрак Джона Готти
Ответ Владимир Владимир
Ну если правители всех народов перестанут вводить войска в другие страны, возможно, окажется, что никто и не желает ругаться.
Не окажется. Современная Украина (после 2014 года) была установлена на столкновение с Россией.
+10
-10
0
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